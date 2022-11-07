الدولار يصعد مع تمسك الصين بسياستها الصارمة لاحتواء "كوفيد"

صعد الدولار، اليوم الاثنين، وسط تدهور المعنويات، بعد أن قالت الصين إنها ملتزمة بقيودها الصارمة بشأن مكافحة فيروس كورونا، مما يبدد الآمال في إعادة الافتتاح الوشيك لثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي سجل في وقت سابق انتعاشا كبيرا في الأصول ذات المخاطر العالية.

وقالت الصين في مطلع الأسبوع، إنها ستستمر في نهجها الصارم الخاص بالتعامل مع حالات "كوفيد-19" فور ظهورها، مما لا يعطي دلالة تذكر على أنها ستخفف استراتيجيتها الرامية إلى الوصول إلى "صفر كوفيد" بعد نحو ثلاث سنوات من ظهور الجائحة.

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وارتفع الدولار بنسبة 0.9% أمام اليوان الصيني في الخارج ليسجل 7.237 في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وكان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وهما من العملات ذات الحساسية للمخاطر، من بين أكبر الخاسرين، حيث انخفض كلاهما بنسبة 1% تقريبا.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.66% إلى 0.6427 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.7% إلى 0.5887 دولار.

واستفادت العملتان بشكل كبير من الارتفاع الكبير يوم الجمعة، حيث ارتفعتا بما يقرب من 3% عندما اكتسبت التكهنات بأن الصين قد تنهي قيودها بشأن فيروس كورونا قوة دفع وعززت الرغبة في المخاطرة.

من جهة أخرى، انخفض الجنيه الإسترليني 0.42% إلى 1.1324 دولار، كما تراجع اليورو 0.3% إلى 0.9930 دولار، ليتراجع عن صعوده بنسبة 2% تقريبا يوم الجمعة.

وقالت محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، كارول كونغ: "من المرجح أن يكون أي ارتفاع في الدولار الأسترالي وكذلك العملات الأخرى قصير الأجل نظرا لأن الصين لا تزال ملتزمة جدا بنهجها (الصارم) تجاه تفشي فيروس كورونا".

وارتفع الدولار أيضا أمام الين الياباني بنسبة 0.26% إلى 147.05.

واستقر الدولار الأميركي عند 111.09 أمام سلة من العملات.