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رويترز: إمباور تدعو بنوكا لتقديم المشورة قبيل طرحها العام الأولي
إمباور
سوق دبي

اليوم.. نهاية اكتتاب الأفراد في أسهم "إمباور" بسوق دبي

زاد حجم الطرح مرتين إلى ملياري سهم ما يعادل 20% من إجمالي رأسمالها

دبي - العربية.نت
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ينتهي اليوم الاثنين، اكتتاب الأفراد في أسهم مؤسسة الإمارات للتبريد المركزي "إمباور"، بسوق دبي المالي، والذي بدأ يوم الاثنين الموافق 31 أكتوبر الماضي.

وكانت "إمباور" طرحت مليار سهم للاكتتاب العام، ليتم بعد ذلك زيادة حجم الطرح مرتين إلى ملياري سهم، ما يعادل 20% من إجمالي رأسمالها.

وزادت "إمباور" حجم الطرح المخصص لشريحة المستثمرين المؤهلين "الشريحة الثانية" من 1.4 مليار سهم، وهو ما يعادل 14% من أسهم الشركة، إلى 1.9 مليار سهم، ما يعادل 19% من أسهمها.

ولم يطرأ تغيير على عدد الأسهم المتاحة لشريحة المستثمرين الأفراد، حيث سيبقى دون تغيير عند 100 مليون سهم عادي.

وأكدت "إمباور" بقاء فترة الاكتتاب دون تغيير، حيث تنتهي للمستثمرين المؤهلين، اليوم الاثنين، الموافق 8 نوفمبر.

وبعد اكتمال الطرح ستصبح شركة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، مالكة لـ 56% من أسهم "إمباور"، فيما تمتلك "الإمارات باور" التابعة لتيكوم، 24% من أسهمها.

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