بورصة الكويت تستحدث نظاماً آلياً جديداً للإفصاح عن التداولات الإلكترونية

استحدثت هيئة أسواق المال في الكويت، نظاماً آلياً جديداً لتقارير تداولات الحسابات الإلكترونية من خلال بوابتها الإلكترونية، من منطلق تطوير العمل الرقابي وتسهيل عملية تلقي التقارير اليومية من الأشخاص المرخص لهم، بهدف تجميع هذه البيانات الواردة من مزودي خدمة التداول الإلكتروني إلى الهيئة من خلال تقرير حسابات التداولات الإلكترونية وتقرير تسجيل الدخل اليومي.

ونقلت "الجريدة" الكويتية عن مصادر مطلعة قولها، إن هيئة أسواق المال وضعت موعداً للتطبيق التجريبي لجميع الأشخاص المرخص لهم، الذين يقدمون خدمة التداول الإلكتروني، في الفترة الماضية الممتدة بين 9 و13 أكتوبر ليتم تفعيل العمل به بغرض تسهيل عملية تلقي التقارير اليومية من الأشخاص المرخص لهم، والخاصة بالتعاملات المنفذة لمصلحة العملاء المستفيدين من خدمة التداول الإلكتروني.

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ووفقا للمصادر، فإن أهداف النظام الآلي لتقارير تداولات السحابات الإلكترونية، تتمثل في تسهيل تقديم التقارير، والمحافظة على سرية المعلومات، ورفع كفاءة العمل في بيئة إلكترونية، إضافة إلى تقليل الدورة المستندية، فضلا عن تبسيط إجراءات التعامل مع هيئة الأسواق.

وأضافت أن هيئة أسواق المال طلبت من الشركات التي تقدم خدمة التداول الإلكتروني تقديم كل التقارير من خلال بوابة الهيئة يومياً بعد انتهاء كل جلسة تداول.

وأشارت المصادر إلى أن أسواق المال، تسعى إلى تصحيح كثير من الممارسات الخاطئة، وهذا سيساعد مستقبلاً السوق على رفع كفاءة الاستثمار وزيادة عدد المستثمرين، لكن هناك دوراً مهماً لتطوير وترقية كل الأنظمة المعمول بها، بهدف ترسيخ الرقابة المحكمة على كل تعاملات السوق وزيادة جرعة الثقة فيه.