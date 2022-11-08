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الذهب والدولار
الذهب والدولار
سعر الذهب

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات التضخم الأميركية

بعد أن سجلت أعلى مستوى في 3 أسابيع خلال الجلسة السابقة

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع، ويمكن أن تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع سعر الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1669.73 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش.

وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مدعومة بضعف الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.5% إلى 1672.70 دولار، وفقا لـ"رويترز".

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وصعد مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

ومن المنتظر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي يوم الخميس.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

ويركز المستثمرون أيضا على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي التي تجري في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس، ويمكن أن تحفز التحركات في جميع الأسواق.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 20.56 دولار. وتراجع البلاتين 0.4% إلى 975.19 دولار، والبلاديوم 0.5% إلى 1887.17 دولار.

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