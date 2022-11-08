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أسهم أميركا ترتفع مع بدء التصويت بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس

المؤشر داو جونز الصناعي يرتفع 0.33% قرب مستوى 33 ألف نقطة

دبي - العربية.نت
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افتتحت مؤشرات الأسهم الأميركية التعاملات على ارتفاع اليوم الثلاثاء حيث بدأ التصويت في انتخابات التجديد النصفي الحاسمة التي ستحدد السيطرة على الكونغرس، بينما يأمل المستثمرون في جمود سياسي قد يمنع حدوث تغييرات جذرية في السياسة.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 107.56 نقطة أو 0.33% عند الفتح إلى 32934.56 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 10.22 نقطة أو 0.27% إلى 3817.02 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 47.01 نقطة أو 0.44% إلى 10611.53 نقطة، وفق رويترز.

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وبدأ الأميركيون اليوم الثلاثاء، التصويت في انتخابات منتصف الولاية، في ظلّ محاولة الجمهوريين الحصول على غالبية في الكونغرس من شأنها أن تشلّ جدول أعمال الرئيس جو بايدن للسنتين المقبلتين، وتمهّد الطريق أمام عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

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