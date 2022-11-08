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تداولات الأسهم الأوروبية (فرانس برس)
تداولات الأسهم الأوروبية (فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تتراجع وشركات التعدين أبرز الخاسرين مع ترقب الانتخابات النصفية الأميركية

بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين

دبي - العربية.نت
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استهلت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الثلاثاء على تراجع، وتصدرت شركات التعدين موجة الانخفاضات وسط مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين، فضلا عن توخي المستثمرين الحذر قبل انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة التي ستحدد من سيكون له السيطرة على الكونغرس.

وهبط المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.4% بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، وانخفض المؤشر الأوروبي الخاص بالموارد الأساسية 0.8%، مقتفيا أثر أسعار المعادن الأساسية مع تلاشي الآمال في أن تخفف الصين سياستها الصارمة المعروفة باسم صفر كوفيد.

وهبطت أسهم عمالقة السلع الفاخرة، بما في ذلك إل.في.إم.إتش وهيرميس إنترناشونال 0.9% و1.3% على الترتيب، وفق رويترز.

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وتترقب الأسواق حاليا انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، إذ يتوقع المحللون فوز الجمهوريين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى احتمال حدوث خلافات بين الكونغرس والإدارة. وقد يستغرق إعلان النتائج النهائية عدة أيام.

وقفز سهم باندورا 7.5% ليكون الأفضل أداء على المؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت الشركة الدنمركية لتصنيع المجوهرات أن مبيعاتها في الربع الثالث جاءت أعلى بقليل من التوقعات.

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