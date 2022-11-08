الأسواق العالمية تترقب انطلاق الانتخابات النصفية الأميركية

تترقب الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، الأخبار من أكبر اقتصادين في العالم، حيث إنه في الولايات المتحدة، يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات النصفية للكونغرس في وقت لاحق اليوم.

وقد تستغرق النتيجة النهائية أياما لكن من غير المرجح أن تتحرك أسواق العملات إذا جاءت متماشية مع التوقعات التي تشير إلى فوز جمهوري بواحد من مجلسي الكونغرس على الأقل.

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كما تتوجه أنظار المتعاملين إلى الصين وإمكانية التخلي عن سياسة "صفر كوفيد".

أما في اليابان، فقد أظهر تقرير من اجتماع صانعي السياسة النقدية في أكتوبر، مناقشة الحاجة لدراسة الآثار الجانبية للتيسير النقدي المطول، وكيفية الخروج من بيئة الفائدة المتدنية.