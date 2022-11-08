وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد.. وسهم ميتا يقفز مع اقتراب الانتخابات

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد، أمس الاثنين، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون انتخابات التجديد النصفي اليوم الثلاثاء، والتي ستحدد لمن ستؤول الأغلبية في الكونغرس، بينما قفزت أسهم ميتا بلاتفورمز بعد تقرير عن خفض الوظائف في الشركة المالكة لموقع فيسبوك.

ومن المرجح أن يفوز الجمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب في الانتخابات، فيما يقول محللون مستقلون إنه لا يمكن التنبؤ بالنتيجة في مجلس الشيوخ.

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ويمكن للجمهوريين استخدام الأغلبية في أي من المجلسين لعرقلة خطط الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بحسب "رويترز".

وقفز سهم ميتا بلاتفورمز بعد صدور تقرير بأن الشركة تخطط لبدء تسريح موظفين على نطاق واسع هذا الأسبوع.

وكان السهم تراجع أكثر من 70% حتى الآن هذا العام.

وارتفع سهما مايكروسوفت وألفابت المالكة لشركة غوغل بعد تكبدهما خسائر في الفترة الأخيرة، مما ساهم بشكل كبير في صعود المؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الجلسة.

وسينصب التركيز هذا الأسبوع أيضا على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر، والمقرر صدورها يوم الخميس، حيث سيسعى المستثمرون إلى الحصول على إشارات حول مدى فعالية الزيادات السريعة لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي في إبطاء نشاط الاقتصاد.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 37.19 نقطة، أي 0.99%، ليغلق عند 3807.74 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 89.09 نقطة، أي 0.85%، إلى 10564.35 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 428.66 نقطة، أي 1.32%، إلى 32831.88 نقطة.