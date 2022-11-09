مؤشر "نيكاي" يهبط عن أعلى مستوى في شهرين وسط ضغوط قطاع الطاقة

أغلق المؤشر نيكاي منخفضا اليوم الأربعاء بعد اقترابه من أعلى مستوى في شهرين في الجلسة الماضية، وتراجع سهم نينتندو بفعل انخفاض الأرباح مع ترقب المستثمرين بحذر بيانات تضخم أميركية للتكهن بمسار رفع الفائدة الأميركية مستقبلا.

وزادت خسائر "نيكاي" في الجلسة المسائية ليغلق منخفضا 0.56% إلى 27716.43 نقطة متراجعا عن ذروة 27943.27 نقطة بلغها أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر/أيلول.

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وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41% إلى 1949.49 نقطة.

وتراجع سهم نينتندو لصناعة ألعاب الفيديو 7.1% بعد خفض توقعات المبيعات لجهازها سويتش 10%، وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي بعد انخفاض سهم جي.إس. يواسا لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية 7.42% في أعقاب نتائج مالية مخيبة للتوقعات.

كما تراجعت أسهم الطاقة مع انخفاض أسعار النفط وكانت الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي، ونزل مؤشر القطاع 2.67%.

وحقق سهم طوكيو إلكترون لصناعة أشباه الموصلات أفضل أداء على المؤشر نيكاي وصعد 1.62%.

كما صعد سهم سوزوكي لصناعة السيارات 3.52% بعد إعلان الشركة عن نتائج إيجابية غير متوقعة.