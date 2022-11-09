الأسواق تترقب نتائج انتخابات الكونغرس وأرقام التضخم الأميركية

أظهرت النتائج الأولية أن الجمهوريين هم الأوفر حظا لانتزاع السيطرة على مجلس النواب من الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

وتزامنا مع هذه الانتخابات، أغلقت وول ستريت على ارتفاع أمس، لتحقق أسواق الأسهم الأميركية مكاسب لليوم الثالث على التوالي وليقلص مؤشر داو جونز الصناعي خسائره العام الحالي إلى أقل من 10%.

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كما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها غدا الخميس، والتي من المتوقع أن تظهر انخفاضا في أسعار المستهلكين، وتوفر مزيدا من الشواهد حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يخفف حملته من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.