اقتصاد أميركا
الأسواق تترقب نتائج انتخابات الكونغرس وأرقام التضخم الأميركية
وول ستريت تحقق مكاسب لليوم الثالث على التوالي
وضع القراءة
100% حجم الخط
أظهرت النتائج الأولية أن الجمهوريين هم الأوفر حظا لانتزاع السيطرة على مجلس النواب من الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.
وتزامنا مع هذه الانتخابات، أغلقت وول ستريت على ارتفاع أمس، لتحقق أسواق الأسهم الأميركية مكاسب لليوم الثالث على التوالي وليقلص مؤشر داو جونز الصناعي خسائره العام الحالي إلى أقل من 10%.
مادة اعلانية
كما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها غدا الخميس، والتي من المتوقع أن تظهر انخفاضا في أسعار المستهلكين، وتوفر مزيدا من الشواهد حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يخفف حملته من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاً
-
أسعار النفط تميل للتراجع بفعل زيادة المخزونات الأميركية ومخاوف ضعف الطلبالعقود الآجلة لخام برنت انخفضت إلى 94.92 دولار للبرميل طاقة
-
شاب لبناني يكسب 20 ألف دولار شهرياً من تعدين بيتكوين بطريقة مبتكرةيعمل مع فريق مكون من 40 موظفاً قصص اقتصادية
-
إدارة معلومات الطاقة تخفض توقعاتها لنمو إنتاج النفط الأميركي 21% في 2023بعد أيام من تحذير رؤساء شركات إنتاج النفط من استمرار التضخم والقيود على سلسلة التوريد طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية