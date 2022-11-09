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بورصة مصر
بورصة مصر
قمة المناخ

البورصة المصرية تدشن سوقاً طوعية للكربون

بهدف تعزيز تمويل المشروعات الخضراء المخفضة للانبعاثات الكربونية في قارة إفريقيا

دبي - العربية.نت
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أعلنت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، على حسابها على تويتر، إطلاق سوق طوعية للكربون في مصر.

وأضافت البورصة أن السوق، التي أعلن عنها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) الذي تستضيفه مصر، تهدف إلى "تعزيز تمويل المشروعات الخضراء المخفضة للانبعاثات الكربونية في قارة إفريقيا".

وكانت شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية في مصر، وقعت قبل أيام اتفاقا إطاريا مع البنك الزراعي المصري وشركة "ليبرا كابيتال" لتأسيس شركة معنية بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها.

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يأتي التعاون الذي تم الإعلان عنه على هامش مؤتمر الطاقة الخضراء في الصحراء DII Desert Energy في إطار سعي إدارة البورصة المصرية لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، لاسيما المنتجات المالية ذات التأثير الإيجابي على التغيرات المناخية.

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