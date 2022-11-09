بورصة الكويت
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع.. والسوق الأول يصعد 0.96%
بتداولات 72.7 مليون دينار
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أغلقت مؤشرات بورصة الكويت مرتفعة، اليوم الأربعاء، حيث صعد مؤشر السوق الأول 0.96% والمؤشر العام للسوق 1% بينما زاد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.7% ومؤشر السوق الرئيسي 1.2%.
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 72.7 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 336 مليون سهم واقترب عدد الصفقات من حوالي 15 ألف صفقة.
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وصعدت أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 2.4% وأجيليتي 1.75% وزين للاتصالات المتنقلة 0.7% ومجموعة الصناعات الوطنية 0.4% ومجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 3.3% والقرين للبتروكيماويات 2.8%.
بينما هبطت أسهم بنك الكويت الوطني 0.4% وأعيان للإجارة والاستثمار 1.45% وشركة مبرد القابضة 2.7%.
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