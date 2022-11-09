وول ستريت
وول ستريت تهبط وسط احتدام السباق للسيطرة على الكونغرس
داو جونز الصناعي ينخفض إلى 33004.47 نقطة
وضع القراءة
100% حجم الخط
افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات على انخفاض، اليوم الأربعاء، مع متابعة المستثمرين لنتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي تشهد منافسة حامية، توقعا لأن تسفر عن انقسام يجعل من الصعب إقرار تغييرات جذرية في السياسة.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 156.36 نقطة أو 0.47% عند الفتح إلى 33004.47 نقطة، وفق رويترز
مادة اعلانية
كما بدأ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التعاملات منخفضا بمقدار 17.17 نقطة أو 0.45% عند 3810.94 نقطة، وتراجع ناسداك المجمع 87.75 نقطة أو 0.83% إلى 10528.45 نقطة.
اقرأ أيضاً
-
تونس تستورد 250 ألف طن قمحا من فرنسا في موسم 2022-2023تونس لم تستورد القمح من فرنسا الموسم الماضي بسبب انخفاض الإنتاج اقتصاد
-
مصر توقع اتفاقيات شراكة لمشروعات مناخية باستثمارات 15 مليار دولارفي قطاعات الماء والغذاء والطاقة اقتصاد
-
المفوضية الأوروبية تقترح خطة لدعم أوكرانيا بـ 18 مليار يورو في 2023تتضمن قروضا ميسرة بأمد 35 عاما اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية