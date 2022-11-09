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وول ستريت (صورة تعبيرية)
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تهبط وسط احتدام السباق للسيطرة على الكونغرس

داو جونز الصناعي ينخفض إلى 33004.47 نقطة

دبي - العربية.نت
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افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات على انخفاض، اليوم الأربعاء، مع متابعة المستثمرين لنتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي تشهد منافسة حامية، توقعا لأن تسفر عن انقسام يجعل من الصعب إقرار تغييرات جذرية في السياسة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 156.36 نقطة أو 0.47% عند الفتح إلى 33004.47 نقطة، وفق رويترز

كما بدأ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التعاملات منخفضا بمقدار 17.17 نقطة أو 0.45% عند 3810.94 نقطة، وتراجع ناسداك المجمع 87.75 نقطة أو 0.83% إلى 10528.45 نقطة.

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