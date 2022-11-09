وول ستريت تواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي
"داو جونز الصناعي" يقلص خسائره هذا العام إلى أقل من 10%
أغلقت وول ستريت على ارتفاع يوم الثلاثاء، تزامنا مع التصويت في انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد السيطرة على الكونغرس الأميركي، حيث يراهن المستثمرون على جمود سياسي قد يمنع تغييرات كبيرة في السياسة.
وهذه هي الجلسة الثالثة على التوالي من المكاسب لسوق الأسهم الأميركية، ليقلص المؤشر داو جونز الصناعي خسائره هذا العام إلى أقل من 10%، وفقا لـ"رويترز".
وينتظر المستثمرون أيضا بيانات التضخم الرئيسية المقرر صدورها يوم الخميس، والتي من المتوقع أن تظهر انخفاضا في أسعار المستهلكين وتوفر مزيدا من الشواهد حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي يمكن أن يخفف حملته من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.
وبحسب بيانات أولية، فقد ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 22.06 نقطة أو 0.58% ليغلق عند 3828.86 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 51.85 نقطة أو 0.49% إلى 10616.37 نقطة.
وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 340.27 نقطة أو 1.04% إلى 33167.27 نقطة.
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