أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار قبيل بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، إلا أنها تتحرك ضمن نطاق ضيق نسبيا وسط توخي الحذر قبيل نشر بيانات التضخم الأميركية، التي قد تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المستقبلية بشأن رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1710.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:21 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1713.70 دولار، وفقا لـ"رويترز".

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وهبط مؤشر الدولار 0.3%، حيث يجعل هبوط العملة الأميركية، الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة لشهر أكتوبر، الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

ويتوقع الخبراء تراجع معدل التضخم الأساسي على الأساسين الشهري والسنوي.