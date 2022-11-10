العملات المشفرة ترتد بعد هزة "FTX".. بيتكوين تصعد 14% وإيثر 21%

تحاول العملات المشفرة تعويض خسائرها بعد هبوط كبير أمس الأربعاء، وقد استعادت بعضاً منها بعد أن أضر بها سحب شركة Binance Holding عرضها لشراء FTX.com.

ارتفعت عملة بيتكوين بنسبة تصل إلى 14٪ لتبلغ حوالي 17904 دولارات، ولتقلص الانخفاضات حيث أظهرت بيانات اليوم الخميس أن التضخم في الولايات المتحدة قد تباطأ في أكتوبر بأكثر من المتوقع.

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أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية قد استعادت بالفعل بعض خسائرها قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين. وكانت قد انخفض إلى 15574 دولارًا يوم الأربعاء، في مستوى غير مسبوق منذ نوفمبر 2020.

في الوقت نفسه، ارتفعت عملة إيثر بنسبة 21٪، في حين تفوقت العملات المشفرة الأخرى على الرمزين الأكبر حجمًا. وصعدت Solana بما يصل إلى 49٪ بعد أن خسرت ما يقرب من 50% في أسبوع. وقفزت عملة Dogecoin بنسبة 30٪.

من ناحية أخرى، لا يوجد دليل على أن صندوقًا كبيرًا أو صانع سوق آخر في ساحة التشفير يواجه ضائقة مماثلة لما شهدته FTX، وفقًا لما نقلته "بلومبرغ" عن إيلان سولوت، الرئيس المشارك للأصول الرقمية في Marex Solutions.

تعرضت أسواق العملات المشفرة للاضطراب بسبب الأزمة التي طالت منصة FTX، والتي كانت حتى أيام قليلة تعتبر واحدة من أفضل الكيانات المشفرة.

وانخفض رمز FTT الخاص بـ FTX ويقترب الآن من 4 دولارات بعد التداول بالقرب من 25 دولارًا قبل أسبوع واحد فقط.

وعلى الرغم من تقليص الخسائر اليوم الخميس، لا تزال بيتكوين منخفضة بنسبة 14٪ حتى الآن هذا الأسبوع. وكانت قد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 69000 دولار قبل عام.