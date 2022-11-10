"تعليم" الإماراتية تحدد النطاق السعري للطرح بين 2.95 و3 دراهم للسهم

أعلنت مجموعة تعليم القابضة التي تدير مدارس في دبي، اليوم الخميس، عن نطاق سعري يتراوح بين 2.95 و3 دراهم للسهم للطرح العام الأولي القادم.

وسيتضمن النطاق السعري إجمالي 254.2 مليون سهم تمثل 25.32% من رأس مال "تعليم" بسعر 2.95 درهم وإجمالي 250 مليون سهم تمثل 25% من رأس مال تعليم بسعر 3 دراهم للسهم الواحد.

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ويشير النطاق السعري المحدد إلى قيمة سوقية للمؤسسة تراوح بين 2.96 مليار و3 مليارات درهم في وقت الإدراج.

وبدأت اليوم الخميس، الموافق 10 نوفمبر 2022، فترة الاكتتاب على مجموعة تعليم من خلال طرح 285 مليون سهم من أسهم المجموعة عن طريق زيادة رأس مالها، والتي تُشكّل 27.54% من رأس مالها.

وتتوزع الأسهم المطروحة على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد وخصص لها 10% من الأسهم المطروحة، مقابل 88% للمستثمرين المحترفين، فيما تم تخصيص 2% لشريحة الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين.

ومن المقرر أن تنتهي الفترة المحددة للشريحتين الأولى والثالثة (للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والموظفين وأولياء الأمور المؤهلين) يوم الأربعاء الموافق لـ 16 نوفمبر، بينما تنتهي الفترة المحددة للشريحة الثانية (للمستثمرين المحترفين) يوم الخميس 17 نوفمبر.

ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي بتاريخ 18 نوفمبر 2022، وإدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي يوم 29 نوفمبر 2022.

وكانت "تعليم" قالت في وقت سابق إنها تخطط لجمع 750 مليون درهم (204.21 مليون دولار) في طرح عام أولي لتوسيع شبكة المدارس المتميزة.