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سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية تقتفي أثر النفط هبوطا.. والمؤشر قرب 11200 نقطة

متراجعة بنسبة بنسبة 1.79%

دبي - العربية.نت
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تراجعت سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، حيث هبط مؤشر تاسي بنسبة 1.79%، متأثراً بأسعار النفط التي شهدت تراجعات متواصلة.

وفقد مؤشر سوق الأسهم السعودية أكثر من 203 نقطة عند مستوى 11203.5 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال، عند الساعة 3 بتوقيت الرياض.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 109.12 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 193 شركة انخفاضا في قيمتها، فيما ارتفعت أسهم 16 شركة من إجمالي 217 شركة.

ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 15.7% خلال سبتمبر اقتصاد اقتصاد السعودية ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 15.7% خلال سبتمبر

واستقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجعها على مدى 3 أيام متأثرة بتجديد قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، فضلا عن تأثرها بترقب المتعاملين لبيانات تضخم أميركية قد توفر مؤشرات بخصوص رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

وبحلول الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 92.63 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 85.75 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار برنت بأكثر من 6% هذا الأسبوع في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7%.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، والمملكة، والحفر العربية، والآمار، وسيسكو الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحيت بين 9.97% و1.8%، أما أسهم شركات: طباعة وتغليف، وجاكو، وعذيب للاتصالات، والصقر للتأمين، وشاكر، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 7.11% و 4.96%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، والتصنيع، والراجحي، وأنعام القابضة الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الحفر العربية، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

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