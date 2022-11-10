صعود حاد لـ "وول ستريت" بعد بيانات التضخم الأميركية

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات اليوم الخميس، على ارتفاع حاد، بينما أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في أميركا على أساس شهري بأقل من المتوقع في أكتوبر، مما عزز الآمال في احتمال أن يُخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 749.97 نقطة، أو 2.31%، إلى 33263.91 نقطة عند بدء التداولات.

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وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 111.32 نقطة، أو 2.97%، إلى 3859.89 نقطة عند الافتتاج، كما زاد مؤشر ناسداك المجمع 515.99 نقطة، أو 4.98%، إلى 10869.17 نقطة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3% عن الشهر السابق. ومقارنة بالعام الماضي، تباطأ المقياس الأساسي إلى 6.3%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.4% الشهر الماضي مقارنة بسبتمبر، مدعومًا بارتفاع أسعار البنزين، فيما تباطأ التضخم إلى 7.7% على أساس سنوي.