أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية ومورغان ستانلي السعودية بصفتهما كمنسقين عالميين مشتركين لصندوق الاستثمارات العامة ومجتمعين مع شركة الراجحي المالية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات عن بدء عملية بناء سجل الأوامر المسرّع لبيع جزء من حصة الصندوق في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة.

ويعتزم الصندوق بيع 12 مليون سهم في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة والتي تمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة إلى فئة المستثمرين من المؤسسات.

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وسوف يتم تحديد سعر السهم من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرع التي ستبدأ فوراً، وسيتم الإعلان عن نتائج الطرح في يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022.

سيتم تنفيذ عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Deals) خارج نطاق السوق يوم الأحد 13 نوفمبر 2022، قبل افتتاح السوق، وفقاً لآلية الصفقات المتفاوض عليها المنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية الصادرة عن تداول السعودية.

وستتم عملية الطرح للمستثمرين من المؤسسات في المملكة العربية السعودية، والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والمستفيدين (من المؤسسات) من اتفاقيات المبادلة المبرمة (SWAP Agreements) مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في تداول السعودية نيابة عن هؤلاء المستفيدين، بالإضافة إلى المستثمرين من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك الشركات والصناديق).

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ولن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح، ولن يكون لعملية الطرح أي تخفيض في ملكية المساهمين الآخرين في الشركة.

ويتماشى الطرح مع استراتيجية الصندوق لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي.