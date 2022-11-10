هبوط في الأسهم الأوروبية‭ ‬وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

استهلت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الخميس، على تراجعات تصدرتها أسهم قطاع العقارات، وسط ترقب لبيانات التضخم في الولايات المتحدة لتحديد ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفف سياسة التشديد النقدي.

انخفض مؤشر ستوكس 600 بواقع 0.3% بحلول الساعة 0814 بتوقيت غرينتش، بعدما أنهى أمس الأربعاء ثلاثة أيام من المكاسب، بحسب "رويترز".

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وهبطت أسهم العقارات الأوروبية 1.7%، وتصدر خسائر القطاع سهم إل.إي.جي إيموبيليان الألمانية للإسكان الذي هبط 6.8% بعدما خفضت الشركة بشكل طفيف توقعاتها للأرباح لهذا العام، بسبب تسارع الزيادة في تكاليف البناء، فضلا عن ارتفاع الفائدة وأسعار الطاقة.

وقفز سهم كنور بريمزه الألمانية لأنظمة المكابح 5.3%، وتصدر لفترة وجيزة مؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت الشركة أرباحا أفضل من المتوقع في الربع الثالث.

وفي ظل عدم حسم النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة، يتطلع المستثمرون لبيانات أسعار المستهلكين المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم. ورجح استطلاع لـ "رويترز" أن تظهر البيانات تباطؤا في التضخم على الأساسين الشهري والسنوي في أكتوبر.