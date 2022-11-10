"باينانس" تتراجع عن إنقاذ FTX بسبب التمويل ومزاعم التحقيقات

انسحبت أكبر بورصة تشفير "باينانس" من خطة إنقاذ منافستها العملاقة FTX التابعة للملياردير السابق، سام بنكمان فرايد.

وقالت "باينانس"، التي أسسها شانغ بينغ تشاو، في بيان: "كان أملنا أن نكون قادرين على دعم عملاء FTX لتوفير السيولة، لكن المشكلات خارجة عن إرادتنا أو قدرتنا على المساعدة".

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وأصبح من الواضح في غضون ساعات أن إنقاذ FTX سيكون مهمة صعبة بالنسبة لـ"باينانس"، إذ وجد مديروها التنفيذيون أنفسهم محدقين في ثقب مالي أسود (فجوة بين الالتزامات والأصول في FTX قد تكون بالمليارات، وربما أكثر من 6 مليارات دولار)، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وعلاوة على ذلك، يدور المنظمون الأميركيون حول FTX، للتحقق مما إذا كانت الشركة قد تعاملت بشكل صحيح مع أموال العملاء، بالإضافة إلى علاقتها بأجزاء أخرى من إمبراطورية التشفير الخاصة ببنكمان فرايد، بما في ذلك شركته التجارية Alameda Research، حسبما أفادت "بلومبرغ نيوز" يوم الأربعاء.

واعترف تشاو نفسه بعدم وجود "خطة رئيسية" للاستحواذ على FTX، حيث يترك ذلك مصير البورصة المحاصرة وعملائها غير مؤكد، ما أثار مخاوف متجددة بشأن مخاطر انتشار العدوى عبر صناعة العملات المشفرة.

وتراجعت الأصول الرقمية من جديد، مع انخفاض عملة بيتكوين إلى أقل من 16000 دولار بعد إعلان "باينانس".

وأوضحت باينانس في البيان: "نتيجة للعناية الواجبة للشركات، بالإضافة إلى أحدث التقارير الإخبارية المتعلقة بأموال العملاء التي أسيء التعامل معها وتحقيقات الوكالات الأميركية، قررنا أننا لن نتابع الاستحواذ المحتمل على FTX.com".

وبالنسبة لمستثمري العملات المشفرة، فإن المخاطر كبيرة لما سيحدث بعد ذلك، إذ ألقي سقوط بنكمان فرايد، عبقري الصناعة البالغ من العمر 30 عاماً، بظلال من الشك على المؤسسات التي تعد آمنة في السوق.

وفي حين أن فرايد لم يعد مليارديراً بعد الآن، لا يزال تشاو أغنى شخص في التشفير، بثروة تقدر بـ 16.4 مليار دولار وفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات".

لكن حتى تشاو لم يكن محصناً من تراجع أسعار العملات الرقمية، وبلغت ثروته الصافية ذروتها عند 97 مليار دولار في يناير.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"كوينباس"، بريان أرمستترونغ، يوم الثلاثاء في مقابلة مع قناة بلومبرغ التلفزيونية إنه إذا فشلت الصفقة مع "باينانس"، فمن المحتمل أن يعني ذلك أن عملاء FTX سيتكبدون خسائر، مضيفا: "هذا ليس شيئاً جيداً لأي شخص".