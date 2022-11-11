أسهم اليابان تسجل أعلى مستوى في شهرين

أنهى مؤشر نيكاي الياباني معاملات اليوم الجمعة، عند أعلى مستوى في شهرين، مدعوما بصعود سهم طوكيو إلكترون وأسهم أخرى مرتبطة بالنمو، مع اقتفاء الأسواق أثر وول ستريت بعد دلائل على تباطؤ التضخم عززت آمال إبطاء البنك المركزي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

قفز نيكاي 2.98% ليغلق عند 28263.57 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 13 سبتمبر. وزاد المؤشر 3.91% هذا الأسبوع محققا مكاسب لثالث أسبوع على التوالي.

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وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.12% إلى 1977.76 نقطة، وصعد 3.26% هذا الأسبوع.

وقفزت الأسهم الأميركية مساء، بعد بيانات أظهرت زيادة التضخم الشهري بأقل من المتوقع، مما يشير إلى أن جولات رفع البنك المركزي الأميركي للفائدة بدأت تؤتي ثمارها.

وصعد سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق الإلكترونية 8.43%، ليوفر أكبر دعم لمؤشر نيكاي على الرغم من خفض الشركة توقعاتها للأرباح السنوية. وقفز سهم منافستها أدفانتست 9.06%.

وارتفع سهم فاست ريتيلنج المالكة لمتاجر يونيكلو 1.96%، وزاد سهم دايكين المصنعة لمكيفات الهواء 7.19%.

وخالف سهم نيكون الاتجاه العام وتراجع 8.8%، ليصبح الخاسر الأكبر على مؤشر نيكاي بعد تحقيق الشركة المصنعة للكاميرات صافي أرباح أقل في نصف العام.