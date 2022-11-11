اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت مناسبة (أ ب)
وول ستريت.
وول ستريت

بعد بيانات التضخم.. "ناسداك" يقفز 7% و"داو جونز" يصعد 1182 نقطة عند الإغلاق

"ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" حققا أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ عامين ونصف العام

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قفز مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، يوم الخميس، وحققا أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ نحو عامين ونصف العام، بعد أن أثارت مؤشرات على تباطؤ التضخم في أكتوبر، تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يصبح أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 205.53 نقطة، أو 5.48%، ليغلق عند 3954.1 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 754.48 نقطة، بنسبة 7.29%، إلى 11107.66 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 1182.58 نقطة، أو 3.64%، إلى 33696.52 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

مؤشر الدولار يتراجع أكثر من 2%.. أكبر هبوط منذ عقد أسواق المال الدولار مؤشر الدولار يتراجع أكثر من 2%.. أكبر هبوط منذ عقد

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، أمس الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3% عن الشهر السابق.

ومقارنة بالعام الماضي، تباطأ المقياس الأساسي إلى 6.3%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.4% الشهر الماضي مقارنة بسبتمبر، مدعوما بارتفاع أسعار البنزين، فيما تباطأ التضخم إلى 7.7% على أساس سنوي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تباين ردود فعل الشارع البريطاني حول إضراب موظفي مترو الأنفاق تباين ردود فعل الشارع البريطاني حول إضراب موظفي مترو الأنفاق
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط