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سوقا الإمارات تصعدان بدعم من أرباح الشركات ومكاسب النفط

زاد مؤشر أبوظبي 1.4% على أساس أسبوعي مواصلاً مكاسبه لرابع أسبوع على التوالي

دبي - العربية.نت
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أنهت بورصتا الإمارات المعاملات على ارتفاع، اليوم الجمعة، بدعم من أرباح الشركات فضلا عن زيادة أسعار النفط بعد تخفيف الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعض قيود مكافحة كوفيد-19.

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.1% إلى 10630 نقطة، بفضل زيادة سهم مجموعة ملتيبلاي 5%.

وقفز سهم شركة إشراق للاستثمار 11.4% خلال يوم التداول بعد تسجيل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق بلغت 474.2 مليون درهم (129.13 مليون دولار)، مقارنة مع أرباح بـ 17.2 مليون درهم (4.68 مليون دولار) قبل عام.

أسعار النفط تقفز 3٪ بعد تخفيف أكبر مستورد للخام في العالم قيود كورونا طاقة أسعار النفط أسعار النفط تقفز 3٪ بعد تخفيف أكبر مستورد للخام في العالم قيود كورونا

كما صعد سهم هيلي القابضة، التي كانت تعرف من قبل باسم فودكو القابضة، 4.5% بعد تحولها للربحية في الربع الثالث.

وزاد مؤشر سوق أبوظبي 1.4% على أساس أسبوعي، إذ واصلت مكاسبها لرابع أسبوع على التوالي، وفقاً لبيانات رفينيتيف.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.7% إلى 3407 نقاط اليوم الجمعة، معوضاً خسائر تكبدها أمس الخميس.

وصعد سهم إعمار العقارية القيادي 1.6%، في حين زاد سهم بنك دبي الإسلامي 1.7%.

وقفز سهم شعاع كابيتال 8% مع تحقيق الشركة أرباحاً بلغت 19.9 مليون درهم (5.42 مليون دولار)، في الربع الثالث بدعم من خفض التكاليف ومبادرات الترشيد.

وصعد المؤشر 1.7% على أساس أسبوعي، وفقاً لبيانات رفينيتيف.

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