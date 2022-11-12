اكتمال طرح صندوق الاستثمارات العامة لـ10% في "مجموعة تداول".. و191 ريالاً سعر الطرح

أعلنت شركة "إتش إس بي سي" العربية السعودية و"مورغان ستانلي" السعودية بصفتهما منسقين عالميين مشتركين لصندوق الاستثمارات العامة ومجتمعين مع شركة الراجحي المالية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات، عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر من قبل المستثمرين من المؤسسات بنجاح لبيع حصة 10% في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة.

وحسب بيان على موقع "تداول السعودية"، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 191 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

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وأعلن الصندوق، الخميس الماضي، عن اعتزامه بيع 12 مليون سهم في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة والتي تمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة إلى فئة المستثمرين من المؤسسات.

سيتم تنفيذ عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Deals) خارج نطاق السوق يوم الأحد 13 نوفمبر 2022، قبل افتتاح السوق، وفقاً لآلية الصفقات المتفاوض عليها المنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية الصادرة عن تداول السعودية.

وتمت عملية الطرح للمستثمرين من المؤسسات في المملكة العربية السعودية، والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والمستفيدين (من المؤسسات) من اتفاقيات المبادلة المبرمة (SWAP Agreements) مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في تداول السعودية نيابة عن هؤلاء المستفيدين، بالإضافة إلى المستثمرين من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك الشركات والصناديق).

ولن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح، ولن يكون لعملية الطرح أي تخفيض في ملكية المساهمين الآخرين في الشركة.

ويتماشى الطرح مع استراتيجية الصندوق لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي.