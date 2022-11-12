اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

ناسداك وستاندرد آند بورز يغلقان على ارتفاع حاد وسط تفاؤل بشأن التضخم

أسهم التكنولوجيا تدعم صعود ناسداك 1.88%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أنهى المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على ارتفاع حاد في جلسة الجمعة ليحققا مكاسب لليوم الثاني على التوالي بعد أن أدت قراءة ضعيفة للتضخم إلى زيادة الآمال في أن يصبح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة.

وقفز سهم أمازون 4.3% مع ارتفاع سهمي أبل ومايكروسوفت بأكثر من 1% ليساهموا في مكاسب ناسداك.

وقفز المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.93% لينهي الجلسة عند 3993.05 نقطة، وفق رويترز.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1.88% إلى 11323.33 نقطة، فيما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.10% إلى 33749.18 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تلجأ روسيا إلى استخدام الأسلحة الكهرومغناطيسية في أوكرانيا؟ هل تلجأ روسيا إلى استخدام الأسلحة الكهرومغناطيسية في أوكرانيا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط