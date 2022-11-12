ناسداك وستاندرد آند بورز يغلقان على ارتفاع حاد وسط تفاؤل بشأن التضخم

أنهى المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على ارتفاع حاد في جلسة الجمعة ليحققا مكاسب لليوم الثاني على التوالي بعد أن أدت قراءة ضعيفة للتضخم إلى زيادة الآمال في أن يصبح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة.

وقفز سهم أمازون 4.3% مع ارتفاع سهمي أبل ومايكروسوفت بأكثر من 1% ليساهموا في مكاسب ناسداك.

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وقفز المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.93% لينهي الجلسة عند 3993.05 نقطة، وفق رويترز.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1.88% إلى 11323.33 نقطة، فيما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.10% إلى 33749.18 نقطة.