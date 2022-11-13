اكتتاب "كابلات الرياض".. تحديد سعر الطرح النهائي عند 43 ريالاً للسهم

أعنت شركة الرياض المالية بصفتها مستشار مالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة مجموعة كابلات الرياض، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ 43 ريال للسهم الواحد.

وأضافت في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، أن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 71.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

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وأوضحت أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الاثنين الموافق 2022/11/21م والتي ستستمر لغاية يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/22م، حيث تم تخصيص 3.3 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

كانت شركة الرياض المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي، لشركة مجموعة كابلات الرياض أعلنت عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 39 - 43 ريالاً للسهم الواحد.

وتتمثل عملية الاكتتاب في مجموعة كابلات الرياض بطرح 33 مليون سهم عادي من أسهم الشركة ما يمثل 22% من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين للشركة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى نحو 5 ملايين سهم.

تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.