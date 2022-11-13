تعليق تداول أسهم شركتي مكة للإنشاء و"المصافي" في السوق السعودية
نظراً لعدم التزام الشركتين بالإعلان عن القوائم المالية
أعلنت "تداول السعودية" تعليق أسهم شركتي مكة للإنشاء والتعمير وشركة المصافي العربية السعودية، لجلسة تداول واحدة توافق اليوم الأحد.
وقالت "تداول السعودية" إن ذلك نظراً لعدم التزام الشركتين بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 (تسعة أشهر) خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وأضافت أن تداول أسهم الشركتين يستأنف لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركتين نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الأحد 11 ديسمبر 2022.
وأوضحت أنه في حال لم تقم أي من الشركتين بالإعلان عن القوائم المالية خلال تلك المدة سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 حتى إعلان الشركة عن القوائم المالية.
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