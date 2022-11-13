سهم مجموعة "تداول" السعودية يهبط 9.16% بعد صفقة صندوق الاستثمارات

تراجع سهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، بنسبة 9.16% متصدر الأسهم الأكثر تراجعاً خلال تعاملات اليوم الأحد مسجلا 190.4 ريال للسهم بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إتمام بيع جزء من حصته في رأسمال الشركة.

واقترب السهم من سعر بيع صندوق الاستثمارات حصة بنحو 10%، عند 191 ريالاً للسهم ، بخصم 9% عن سعر إغلاق الخميس الماضي.

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وبلغت قيم التداول على سهم "مجموعة تداول" بنحو 2.52 مليار ريال من خلال 13.23 مليون سهم عبر 7.9 ألف صفقة مُنفذة، عند الساعة 11:40 بتوقيت الرياض.

وارتفع مؤشر "تاسي" اليوم بنسبة 0.43% إلى 11260 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات بالسوق في هذه الأثناء، نحو 4.17 مليار ريال عبر التداول على نحو 54.9 مليون سهم، وارتفعت أسهم 130 شركة، بينما انخفضت أسهم 64 شركة، من إجمالي 217 شركة مدرجة.

وجمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 2.3 مليار ريال من بيع 12 مليون سهم في مجموعة تداول السعودية القابضة ، أي ما يعادل 10% من أسهم المجموعة.

يأتي ذلك كجزء من جهود الصندوق لتخفف حصصه في بعض الشركات بهدف استثمار 40 مليار دولار محليا كل عام , حتى 2025 لتنويع الاقتصاد، والمساعدة في تمويل المشاريع بما في ذلك مدينة نيوم.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة كان قد باع 30% من أسهم تداول في طرح عام أولي بقيمة مليار دولار قبل نحو عام.

وتبلغ حصة الصندوق بعد البيع 72 مليون سهم أو 60% من رأسمال الشركة.

من جانبه، قال رئيس إدارة الأصول في رصانة المالية، ثامر السعيد، إن صندوق الاستثمارات العامة يرى "مجموعة تداول" شركة ناضجة وبالتالي لديه القدرة على بيع حصة منها وإعادة استثمار عائد البيع في استثمارات جديدة.

وأضاف ثامر السعيد، في مقابلة مع "العربية"، إن المكتتبين نفذوا نحو 545 صفقة وبالتالي لديهم قناعة بقدرة الشركة على النمو مستقبلاً.

وأوضح أن السوق تفاعل مع التقييم الذي وضعه المكتتبين وبالتالي انخفض السهم بشكل مباشر وهذه حركة طبيعية لسهم مباع بأقل من تقييمه بنسبة 9% وبالتالي فهو خصم ليس كبيراً على شركة وصلت حد كبير من النضج.

وأشار ثامر السعيد، إلى أن الفترة بين عرض الأسهم وتنفيذ الصفقات كانت قصيرة جدا وبالتالي لم يكن هناك تأثير على السهم.

وتابع رئيس إدارة الأصول في رصانة المالية: "السوق اعتاد على تنفيذ استراتيجية الصندوق ببيع حصص من شركات وصلت إلى النضج".