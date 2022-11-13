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بورصة الكويت
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بورصة الكويت

صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت على وقع صعود النفط والأسواق العالمية

مؤشر السوق الأول يصعد 1.15%

الكويت - رويترز
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أغلقت بورصة الكويت اليوم الأحد على ارتفاع على وقع صعود أسعار النفط يوم الجمعة وارتفاع الأسواق العالمية.

وأغلق مؤشر السوق الأول مرتفعا 1.15% والمؤشر العام للسوق 1.1% ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.3% والسوق الرئيسي 0.8%.

وارتفعت يوم الجمعة أسعار النفط عند التسوية بعد أن خففت السلطات الصحية في الصين بعض القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 في البلاد، مما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.32 دولار لتبلغ عند التسوية 95.99 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.49 دولار، أي 2.9%، إلى 88.96 دولار للبرميل.

وصعدت أسهم بيت التمويل الكويتي 2.6% وبنك الكويت الوطني 0.5% ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 5.1% وأجيليتي 0.6%.

كما صعدت أسهم المتكاملة 4.2% وشركة الخليج للكابلات 3% وعقارات الكويت 3.7%.

وفي المقابل، هبطت أسهم بيت الطاقة 5.4% وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) 8.3% وميزان 1.7%.

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