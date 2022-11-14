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بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم التعدين تقود ارتفاع المؤشرات الأوروبية وسط آمال تحسن الطلب الصيني

والحذر يسود بعد تصريحات عضو بالفيدرالي أن البنك لن "يخفف" حربه ضد التضخم

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، إذ ارتفعت أسهم شركات التعدين على أمل ارتفاع الطلب من الصين، في حين ساد الحذر بعد أن قال أحد كبار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك لن "يخفف" حربه ضد التضخم.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أكبر مكاسب أسبوعية فيما يقرب من ثمانية أشهر يوم الجمعة.

وصعد مؤشر الموارد الأساسية 0.7% إذ بقيت أسعار النحاس بالقرب من أعلى مستوياتها في 5 أشهر وسط إجراءات داعمة من الحكومة الصينية لقطاع العقارات المتعثر، وفق رويترز.

اقتصادي حائز على نوبل يطالب الفيدرالي بوقف زيادات أسعار الفائدة مؤقتا أسواق المال الفيدرالي الأميركي اقتصادي حائز على نوبل يطالب الفيدرالي بوقف زيادات أسعار الفائدة مؤقتا

وقال محافظ مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر أمس الأحد إن الأسواق يجب أن تنتبه الآن إلى "نقطة النهاية" لزيادات أسعار الفائدة وليس وتيرة كل خطوة، وإن نقطة النهاية لا تزال على الأرجح "بعيدة المنال".

وقفز سهم إنفورما بي.إل.سي البريطانية لتنظيم الفعاليات 5.5% ليصبح الأعلى بالمؤشر ستوكس 600 بعد أن رفعت الشركة توقعات أرباح العام بأكمله.

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