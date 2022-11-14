سوق أبوظبي
أكثر من 11 شركة تتحضر لإدراج أسهمها في سوق أبوظبي
توقعات بـ3 إدراجات خلال 2022
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كشف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد الشرفاء، أن أكثر من 11 شركة تتحضر لإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مشيرا إلى أن ثلاثة إدراجات ستتم هذا العام.
وكانت الحكومة أطلقت مؤخرا صندوق أبوظبي للاكتتابات بقيمة 5 مليارات درهم.
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ويسعى الصندوق إلى الاستثمار في 5 إلى 10 شركات من القطاع الخاص سنوياً، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استهداف ما بين 10 و40% من إجمالي الأسهم المُتاحة للاكتتاب، وبالتالي مساعدتها على النمو عبر توفير السيولة اللازمة من خلال الاكتتاب العام.
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