الأسهم اليابانية تغلق على تراجع.. و"نيكاي" يهبط من أعلى مستوياته في شهرين

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على هبوط، اليوم الاثنين، بعدما سجل أعلى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة، إذ جنى المستثمرون الأرباح وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك ذات الثقل في السوق بعد أن أعلنت ذراع الاستثمار التابعة لها فيجن فاند عن خسارة فصلية كبيرة أخرى.

وأغلق المؤشر نيكاي على تراجع 1.06% إلى 27963.47 نقطة، في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.05% إلى 1956.90 نقطة.

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وأغلق المؤشر القياسي مرتفعا 3% يوم الجمعة، في حين واصل مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أيضا ارتفاعاتهما على أمل أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) موقفا أقل تشددا بشأن رفع أسعار الفائدة بسبب قراءة التضخم الضعيفة.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك 12.73% في أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من عامين ونصف بعد أن تكبد المستثمر التكنولوجي خسارة فادحة في ذراع الاستثمار فيجن فاند للربع الثالث على التوالي.

كان تأثير أسهم سوفت بنك الأسوأ على المؤشر نيكاي، تليها أسهم شركة أوليمبوس التي هوت 10.81% بعد أن خفضت شركة صناعة المعدات الطبية توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية.

وخالف الاتجاه النزولي سهم توتو الذي ارتفع 6.03% ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي، بينما قفز سهم شركة مستحضرات التجميل شيسيدو 5.23%.