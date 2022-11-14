الدولار يعود للمكاسب.. هل بالغت الأسواق في قراءة بيانات التضخم؟

ارتفع الدولار مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر، حيث تلاشت التوقعات برفع سعر الفائدة بمستوى أقل حدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقال متداولون إن السوق بالغت في رد فعلها تجاه تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

خلال الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 4٪، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ أكثر من عامين ونصف، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقدر أقل من المتوقع في أكتوبر، مما زاد الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقلص زياداته الكبيرة في أسعار الفائدة.

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لكن عضو مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر، أشار يوم الأحد إلى أن بيانات التضخم كانت "مجرد نقطة بيانات واحدة"، وأن هناك حاجة إلى قراءات أخرى مماثلة لتظهر بشكل مقنع أن التضخم يتباطأ.

مع ذلك، أضاف والر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يبدأ الآن في التفكير في المضي بوتيرة أبطأ.

انخفض اليورو بنسبة 0.6٪ مقابل الدولار إلى 1.0284 دولار في الساعة 1130 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر خلال ساعات التداول الآسيوية.

على صعيد البيانات، أظهرت الأرقام اليوم الاثنين، أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع أكثر بكثير مما كان متوقعا في سبتمبر، وتم تعديل الإنتاج لشهر أغسطس بالزيادة أيضًا، على الرغم من أن الاقتصاديين قالوا إن ذلك قد يرجع جزئيًا إلى قيام الشركات المصنعة بتحميل الإنتاج قبل الاضطرابات المرتبطة بالطاقة هذا الشتاء.

وانخفض الجنيه الإسترليني قبل بيان الخريف للحكومة البريطانية المنتظر يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يحدد الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق. ونزل الجنيه 0.6% إلى 1.1762 دولار، بعد أن ارتفع 4% في الجلستين السابقتين، مسجلا يوم الجمعة أعلى مستوياته منذ أواخر أغسطس.

وتراجع الين الياباني بنسبة 1.1٪ مقابل الدولار إلى 140.37 للدولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بما في ذلك اليورو والين والجنيه الإسترليني، بنسبة 0.4٪ إلى 107.14.

وظلت العملات المشفرة تحت ضغط الاضطرابات المستمرة بعد سقوط بورصة العملات المشفرة FTX. وبلغت قيمة FTT عملة FTX نحو 1.3 دولار فقط، بانخفاض 94٪ في نوفمبر.

وتراجعت بيتكوين مرة أخرى إلى ما دون 16000 دولار في وقت مبكر اليوم الاثنين، قبل أن تتعافى لتتداول عند 16779 دولارًا، بزيادة 2.9٪ خلال اليوم.