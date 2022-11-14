اكتتاب "أمريكانا للمطاعم".. تحديد النطاق السعري بين 2.55 و2.68 ريال للسهم

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وغولدمان ساكس العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية وشركة فاب كابيتال المالية، بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"، عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 2.55 - 2.68 ريال سعودي للسهم الواحد (بما يعادل 2.50 - 2.62 درهم إماراتي للسهم).

كما أعلنت في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، عن بدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة، وبدء عملية الطرح لشريحة الأفراد .

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وأوضحت أن المشاركة في بناء سجل الأوامر تقتصر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأضافت أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لكل سهم من أسهم الطرح بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وبعد التشاور بين المستشارين الماليين والمساهم البائع والشركة، علما بأنه سيتم تحديد السعر في دولة الإمارات بالدرهم الإماراتي وفي المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وذلك من خلال النطاق السعري للطرح.

وكانت هيئة السوق المالية، وافقت في 31 أكتوبر 2022، على طلب الطرح العام الأولي المزدوج والمتزامن في السعودية والإمارات، المقدم من شركة أمريكانا للمطاعم العالمية.

وتمت الموافقة على الطرح المزدوج من خلال تسجيل أسهم الشركة وطرح 2527.1 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي أسهمها.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اعتبارا من اليوم 14 نوفمبر 2022 وتنتهي في تمام الساعة 11 صباحاً يوم 22 نوفمبر 2022.

فيما تبدأ فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد 14 نوفمبر 2022، وتنتهي في تمام الساعة 12 مساء يوم 21 نوفمبر 2022.