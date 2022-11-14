معظم أسواق الخليج تتراجع بعد تحذير المركزي الأميركي بشأن التضخم وهبوط أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية منخفضة، اليوم الاثنين، بعدما حذر مسؤول كبير بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المستثمرين من التأثر كثيرا من تضخم في خانة الآحاد، فيما زاد تراجع أسعار النفط من المخاوف.

وقال كريستوفر وولر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي أمس الأحد إن البنك ربما يدرس إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل لكنه أضاف أنه ينبغي عدم اعتبار ذلك علامة على "تخفيف" معركته ضد التضخم.

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وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار الأميركي وتقتفي بصفة عامة أثر مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يخص قرارات السياسة النقدية مما يعرض المنطقة للتأثر المباشر بأي تشديد نقدي في الولايات المتحدة، وفق رويترز.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودي 0.4% متأثرا بانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في البلاد، 3%.

وارتفع سهم البنك الأهلي 2.9% في الجلسة السابقة بعدما قال إنه لم يطلع على أي معلومات قد تثير مخاوف بشأن حوكمة بنك كريدي سويس وإنه يؤيد خطة التحول التي أعلنها البنك في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

ووافق البنك على استثمار 1.5 مليار فرنك سويسري (1.59 مليار دولار) في البنك السويسري ومن المنتظر حصوله على حصة تصل إلى 9.9%.

ومنذ الإعلان الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول خسر الأهلي السعودي 39.94 مليار ريال (10.63 مليار دولار) من قيمته السوقية.

ومن ناحية أخرى انخفض سهم مجموعة تداول المالكة والمشغلة للبورصة السعودية أكثر من 6% مواصلة خسائرها من الجلسة الماضية.

وباع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 10% في تداول من خلال طرح ثانوي للأسهم جمع خلاله 2.3 مليار ريال (612 مليون دولار). وباع البنك 12 مليون سهم خلال عملية الطرح بنظام بناء سجل الأوامر المُعَجَل بسعر 191 ريالا للسهم، أي بخصم 9% عن سعر إغلاق يوم الخميس.

وهبط مؤشر بورصة دبي 0.4% مع تراجع سهم إعمار القيادي قبل إعلان نتائج أعماله عن الربع الثالث.

وقال وائل مكرم محلل أول استراتيجيات السوق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة إكسنس إن مؤشر سوق دبي شهد بعض التذبذب بعد ارتفاعه على مدى أسبوعين وإن السوق تتفاعل أيضا مع النتائج المتباينة لبعض الشركات.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.1%، فيما أغلق مؤشر قطر منخفضا ‭‬0.2% مع هبوط معظم أسهم المؤشر بما في ذلك شركة صناعات قطر للبتروكيماويات.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.3% مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 2.3%.

في السعودية.. هبط المؤشر 0.4% إلى 11197 نقطة.

في أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.1% إلى 10620 نقطة.

في دبي.. تراجع المؤشر 0.4% إلى 3394 نقطة.

في قطر.. نزل المؤشر 0.2% إلى 12586 نقطة.

في مصر.. ارتفع المؤشر 1.3% إلى 12136 نقطة.

في البحرين.. انخفض المؤشر 0.1% إلى 1865 نقطة.

في سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.3% إلى 4461 نقطة.

في الكويت.. زاد المؤشر 0.2% إلى 8578 نقطة.