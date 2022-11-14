مقاهي "أوفردوز" تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب في السعودية بحلول عام 2023

تعتزم مجموعة مقاهي "أوفردوز" طرح أسهمها للاكتتاب في سوق الأسهم السعودية للأسهم بحلول عام 2023م، وذلك بعد نجاح المجموعة في التوسع عبر امتلاك ما يقارب 30 فرعا في مختلف مدن المملكة.

كانت المجموعة قد تأسست في المملكة عام 2018م، وتعد من أوائل العلامات التجارية السعودية في هذا المجال، استطاعت الشركة توسيع نشاطها في أغلب المدن السعودية الرئيسية، وتعمل حاليا على إنشاء نحو 100 فرع جديد في باقي المدن والمحافظات الأخرى.

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وتتوزع الفروع الـ 30 الموجودة حالياً في كل من الرياض، جدة، مكة المكرمة، تبوك، الجوف، خميس مشيط، أبها، والخبر، بالإضافة إلى المدن الأخرى التي مازالت قيد الإنشاء بريدة، عنيزة، الأحساء، نجران، جيزان، حفر الباطن، عرعر، الطائف والعديد من المدن الأخرى.

تسعى المجموعة للتوسع داخليا وخارجيا، لتصبح من أوائل العلامات التجارية السعودية والعربية في مجال المقاهي التي تقدم خدمة مميزة ذات طابع خاص، وقادرة على منافسة مثيلاتها العالمية.