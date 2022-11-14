إدراج وبدء تداول أسهم شركة العرض المتقن الأربعاء المقبل

أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة العرض المتقن للخدمات التجارية في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022، برمز تداول (7204)، وبالرمز الدولي (SA15LISJGI11)، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية (+/- 30%) مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند (+/- 10%).

وأوضحت "تداول" في بيان، أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى (-/+ 10%)، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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وفي بيان منفصل، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة العرض المتقن للخدمات التجارية، اليوم الإثنين، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، مدير الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية، أعلنت في وقت سابق، عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 165 و185 ريالا للسهم.

وتطرح "العرض المتقن" حصة 30% تعادل 4.5 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، والتي سيتم بيعها من قبل جميع المساهمين الحاليين على أن يتم الإدراج في السوق الرئيسية لـ"تداول السعودية".

وفي مقابلة مع سابقة مع "العربية"، قال الرئيس التنفيذي لشركة العرض المتقن إحسان دغمان، إن إدراج الشركة في سوق تداول يهدف إلى الحفاظ على استمرارية وزيادة فرص النمو والتمويل.

وأضاف دغمان أن الشركة تهدف إلى الاستفادة من المحفزات الحكومية للشركات المدرجة بالسوق المالية من حيث زيادة فرص الحصول على العقود الحكومية بالمشاريع.

وكشف أن الشركة تستهدف الحفاظ على نفس معدل توزيعات الأرباح للمساهمين خلال السنوات المقبلة بعد الطرح في السوق المالية.