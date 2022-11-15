إدراج "برج المعرفة التجارية" في سوق "نمو" الخميس المقبل

أعلنت مجموعة "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة "برج المعرفة التجارية" في "نمو" السوق الموازية اعتباراً من يوم الخميس 17 نوفمبر 2022.

وأوضحت "تداول" أنه سيتم إدراج الشركة برمز تداول 9551 وبالرمز الدولي SA15L0K4L7H2 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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وفي ذات السياق أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في بيان على "تداول"، عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة برج المعرفة التجارية، هذا اليوم الثلاثاء 21/04/1444هـ الموافق 15/11/2022م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة "برج المعرفة التجارية" تسجيل أسهمها وطرح 350 ألف سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".