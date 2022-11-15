الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر مع تراجع الدولار

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، وسط آمال في تخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي حدة سياسته الخاصة برفع أسعار الفائدة مستقبلا.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1779.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0745 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوياته منذ 17 أغسطس. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1783.50 دولار، بحسب "رويترز".

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وتراجع الدولار 0.6%، ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل العملات المنافسة، مما جعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

أشارت لايل برينارد، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الاثنين، إلى أنه من المرجح أن يبطئ المركزي الأميركي قريباً زيادات أسعار الفائدة، مع التأكيد على أن البنك لا يزال في جعبته المزيد من الخطوات.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 160 دولاراً منذ أن سجلت أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق خلال نوفمبر، مع صدور بيانات أظهرت ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة الأميركية في أكتوبر وعلامات على تباطؤ التضخم عززت التفاؤل بتخفيف حدة سياسة الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى انخفاض حاد للدولار.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1% إلى 22.19 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو. وزاد سعر البلاتين 1.4% إلى 1031.63 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1% إلى 2046.34 دولار.