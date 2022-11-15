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رويترز: إمباور تدعو بنوكا لتقديم المشورة قبيل طرحها العام الأولي
إمباور.
سوق دبي

اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم "إمباور" في سوق دبي

القيمة السوقية للمجموعة ستبلغ 13.3 مليار درهم

دبي - العربية.نت
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يشهد سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، الموافق 15 نوفمبر 2022 إدراج وبدء تداول أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" برمز تداول "EMPOWER" ورقم التعريف الدولي "AEE01134E227".

وباكتمال الإدراج ستبلغ القيمة السوقية للمجموعة 13.3 مليار درهم بناء على سعر طرحها النهائي الذي تم تحديده الأسبوع الماضي عند 1.33 درهم للسهم الواحد.

وكان الاكتتاب في أسهم "إمبارو" بدأ يوم 31 أكتوبر 2022، من خلال طرح 10% من رأسمال "إمباور"، ما يعادل مليار سهم، ليتم بعد ذلك زيادة حجم الطرح مرتين ليصل إلى ملياري سهم ما يعادل 20% من إجمالي رأسمالها.

وتم تخصيص 300 مليون سهم من أسهم الطرح لشريحة الأفراد، بينما خصص 1.7 مليار سهم لشريحة المؤسسات، وتمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 46 مرة للمؤسسات و49 مرة للأفراد.

يشار إلى أن إدراج "إمباور"، يعد الخامس في سوق دبي المالي خلال العام الحالي، والرابع من بين 10 طروحات مزمعة لشركات حكومية وشبه حكومية.

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