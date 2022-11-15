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شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار
شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار
سوق السعودية

"متاجر السيف" تبدأ طرح 30% من أسهمها في السوق السعودية.. 22 نوفمبر

عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات ستنتهي في 28 نوفمبر 2022

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" اليوم الثلاثاء، عن بدء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات بالطرح العام الأولي لأسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية في 22 نوفمبر 2022.

وقالت "السيف غاليري" في بيان اطلعت عليه "العربية.نت"، إن عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات ستنتهي في 28 نوفمبر 2022.

وبحسب البيان، فإن الطرح سيتم عن طريق بيع أسهم مملوكة من قبل المساهمين الحاليين.

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كانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت على طلب شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار تسجيل أسهمها وطرح 10.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة والبالغة 35 مليون سهم.

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