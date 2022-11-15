سوق السعودية
"متاجر السيف" تبدأ طرح 30% من أسهمها في السوق السعودية.. 22 نوفمبر
عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات ستنتهي في 28 نوفمبر 2022
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" اليوم الثلاثاء، عن بدء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات بالطرح العام الأولي لأسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية في 22 نوفمبر 2022.
وقالت "السيف غاليري" في بيان اطلعت عليه "العربية.نت"، إن عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات ستنتهي في 28 نوفمبر 2022.
مادة اعلانية
وبحسب البيان، فإن الطرح سيتم عن طريق بيع أسهم مملوكة من قبل المساهمين الحاليين.
كانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت على طلب شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار تسجيل أسهمها وطرح 10.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة والبالغة 35 مليون سهم.
اقرأ أيضاً
-
"ADQ" الإماراتية تستحوذ على حصة في مجموعة فيسترا الأميركيةالصفقة تأتي في إطار التزام الشركة بتوسيع وتنويع محفظة الاستثمار شركات
-
وول ستريت ترتفع بعد بيانات تشير لتباطؤ التضخممؤشر ستاندرد آند بورز 500 يرتفع 1.24% إلى 4006.41 نقطة أسواق المال
-
قمة كوب27: الدول النامية والصين تسعى لإنشاء صندوق "خسائر وأضرار" جديدلتقديم التمويل للدول التي نُكبت بالكوارث المناخية اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية