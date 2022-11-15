سوق الأسهم السعودية تقتفي أثر النفط هبوطا.. و"تاسي" يتراجع 0.9%

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي"، اليوم الثلاثاء، منخفضا 0.9% ليصل إلى 11096.58 نقطة، مقتفيا أثر هبوط أسعار النفط.

وتراجعت أسعار النفط اليوم بأكثر من دولار للبرميل، بعد أن جدد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين المخاوف من انخفاض استهلاك الوقود في أكبر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار، أي 1.15%، إلى 92.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:05 بتوقيت غرينتش عقب تراجعها 3% عند التسوية أمس الاثنين، وفق رويترز.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.25 دولار، أي 1.46%، إلى 84.62 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 3.5% في الجلسة السابقة.

وهبط سهم أرامكو عملاق النفط السعودي 1.8%، وسابك 0.2%، ومعادن 3.8%، وأنابيب 1.55%.

كما هبط سهم بنك الرياض 1.6% والسعودي الفرنسي 3.5% والبنك الأهلي 2%.

وفي المقابل ارتفع سهم مصرف الراجحي 0.5%، وبترو رابغ 1.8%، والتصنيع السعودية 1%.

وقال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع، إن عدة أمور تتحكم في أداء السوق السعودية في جلسة اليوم الثلاثاء، معظمها خارجية.

وأشار أبو جامع في مقابلة مع "العربية"، الأحداث العالمية المتواترة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي والتي تنعكس على الريال السعودي.

وذكر أن نتائج الربع الثالث أظهرت تراجعات قوية بأرباح بعض القطاعات مثل قطاع البتروكيماويات.