"ستاندرد آند بورز" يغلق على انخفاض مع ترقب سياسة "الفيدرالي" بشأن الفائدة

انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق يوم الاثنين، مع تراجع الأسهم العقارية والمالية، بينما يدرس المستثمرون تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن خطط رفع أسعار.

وأشارت نائبة رئيس المجلس، لايل برينارد، إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يبطئ قريبا رفع أسعار الفائدة.

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وساعدت تعليقاتها إلى حد ما على رفع المعنويات تجاه الأسهم التي تراجعت بعد أن قال عضو مجلس محافظي البنك كريستوفر والر، يوم الأحد، إن المجلس قد يفكر في إبطاء وتيرة الزيادات في اجتماعه المقبل، لكن ينبغي ألا يُنظر إلى ذلك على أنه "تخفيف" في التزامه تجاه انخفاض التضخم.

وبحسب البيانات الأولية، فقد المؤشر ستاندرد آند بورز 35.80 نقطة أو 0.9% ليغلق عند 3957.13 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 130.96 نقطة أو 1.16% إلى 11192.37 نقطة.

وهبط كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 206.78 نقطة أو 0.61% إلى 33541.08 نقطة.