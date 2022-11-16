اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم شركة "العرض المتقن"

تشهد سوق المال السعودية، اليوم الأربعاء، الموافق 16 نوفمبر 2022، إدراج وبدء تداول أسهم شركة العرض المتقن، في السوق الرئيسية ضمن قطاع التطبيقات وخدمات التقنية برمز تداول (7204) وبالرمز الدولي (SA15LISJGI11).

وستكون حدود التذبذب السعرية اليومية (+/- 30%) مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند (+/-10%)، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج.

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واعتبارا من اليوم الرابع للتداول، ستتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى (-/+ 10%)، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وبإدراج أسهم شركة "العرض المتقن" يصل عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية إلى 201 شركة دون احتساب الصناديق العقارية المتداولة التي يصل عددها إلى 17 شركة.

وطرحت الشركة 4.5 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة للاكتتاب العام في السوق الرئيسية، بسعر 185 ريال للسهم، خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.

وتمت تغطية الأفراد للأسهم المخصصة لها من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب بواقع 3.75 مرة، بينما تمت تغطية اكتتاب الفئات المشاركة ﺑ61.4 مرة.

وتم تخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 2.0690% على أساس تناسبي.

