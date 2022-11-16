بيانات عن تراجع التضخم تدعم الأسهم الأميركية.. ناسداك يرتفع 1.47%

ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الثلاثاء، مدعوما ببيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع، مما عزز الآمال في إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكن تقريرا عن عبور صواريخ روسية إلى بولندا أثار تقلبات في النصف الأخير من الجلسة.

وتلقت الأسهم دعما من تقرير التضخم الصادر أمس الثلاثاء، والذي أظهر ارتفاع أسعار المنتجين 8% في 12 شهرا حتى أكتوبر، وفقا لـ"رويترز".

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وقال رجال إطفاء، إن شخصين قتلا في انفجار في قرية برزيودو بشرق بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، بينما يحقق حلف شمال الأطلسي في تقارير تفيد بأن الانفجار نجم عن صواريخ روسية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق عن مسؤول كبير في المخابرات الأميركية قوله إن الانفجار نجم عن عبور صواريخ روسية إلى بولندا.

لكن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت إنه لا يمكنها تأكيد هذه الرواية.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 35.02 نقطة أو 0.88% ليغلق عند 3992.18 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 164.74 نقطة أو 1.47% إلى 11360.96 نقطة، بينما زاد المؤشر داو جونز الصناعي 60.06 نقطة أو 0.18% إلى 33596.76 نقطة.