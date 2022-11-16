مكاسب لأسهم الشركات الدفاعية في أوروبا بعد حادث بولندا

افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الأربعاء، على انخفاض طفيف، وقاد سهم مجموعة مرسيدس بنز الخاسرين في قطاع صناعة السيارات، بينما أبقى انفجار في بولندا المعنويات ضعيفة ودفع أسهم شركات الصناعات الدفاعية للارتفاع.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن صاروخاً قتل شخصين في بولندا لم يُطلق من روسيا على الأرجح، وذلك بعد الدعوة لاجتماع طارئ لقادة حلف شمال الأطلسي لمناقشة الهجوم.

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وخسر مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%، فيما ارتفعت أسهم قطاع الطيران والفضاء والصناعات الدفاعية 1.8%.

في المقابل، هبط سهم مرسيدس بنز 3.5%، بعدما قال تقرير إن شركة صناعة السيارات الألمانية خفضت أسعار سياراتها الكهربائية في الصين بما يصل إلى 33 ألف دولار لضعف المبيعات، وفق ما نقلته "رويترز".