مكاسب للدولار مع زيادة المخاوف الجيوسياسية بعد سقوط صاروخ على بولندا

سجل الدولار الأميركي ارتفاعا بوصفه عملة الملاذات الآمنة، بعد قيام المستثمرين بتقييم المخاطر الجيوسياسية في أعقاب سقوط صواريخ داخل إحدى القرى البولندية القريبة من حدود أوكرانيا.

وأثار هذا الهجوم مخاوف المستثمرين من تصاعد الصراع الغربي مع روسيا، وتداعياته على مسار الحرب الأوكرانية.

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وتأتي هذه المكاسب للدولار بعد أن كان أمس عند أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام العملات الرئيسية.