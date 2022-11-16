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سوق دبي

نهاية اكتتاب الأفراد في أسهم "تعليم القابضة" اليوم.. والمستثمرون المحترفون غداً

بدأ 10 نوفمبر من خلال طرح نحو 25% من رأس مال المجموعة

دبي - العربية.نت
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ينتهي اليوم الأربعاء، الموافق 16 نوفمبر 2022، اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم مجموعة "تعليم القابضة".

وكان الاكتتاب، بدأ يوم 10 نوفمبر، من خلال طرح نحو 25% من رأس مال المجموعة، موزعة على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد وخصص لها 10%، من الأسهم المطروحة، مقابل 88% للمستثمرين المحترفين، فيما تم تخصيص 2% لشريحة الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين.

كما ينتهي اليوم الأربعاء، أيضا اكتتاب الشريحة الثالثة (الموظفون وأولياء الأمور المؤهلين)، فيما يمتد اكتتاب الشريحة الثانية (المستثمرين المحترفين) حتى نهاية يوم غد الخميس الموافق 17 نوفمبر.

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وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح، بين 2.95 إلى 3 درهم للسهم الواحد.

وسيتضمن النطاق السعري إجمالي 254.2 مليون سهم تمثل 25.32% من رأس مال "تعليم" بسعر 2.95 درهم وإجمالي 250 مليون سهم تمثل 25% من رأس مال تعليم بسعر 3 درهم للسهم الواحد.

ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 18 نوفمبر 2022، وإدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي يوم 29 نوفمبر 2022.

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